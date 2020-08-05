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Названа опасность ягод для некоторых людей 

Lenta.ru и ещё 4 3 часа назад
Определена опасность ягод для некоторых людей
Фото: Lenta.ru
Врач-диетолог Марта Марудова назвала несколько групп людей, которым не рекомендуется есть много ягод. С ней побеседовали журналисты информационного агентства «Интерфакс-Запад».
По словам эксперта, клубнику, малину, вишню и другие красные ягоды стоит с большой осторожностью давать детям и подросткам, так как продукты этого цвета могут вызвать сильные аллергические реакции.

Людям, у которых есть лишний вес, не рекомендуется есть ягоды как отдельное блюдо, так как кислота и послевкусие плодов могут вызвать аппетит.

Диетолог посоветовала избегать ягод, которые продаются на трассе или у дорог, так как покупатели не могут знать, где и когда их собрали. В некоторых ягодах, например, чернике, могут накапливаться вредные металлы.
Марудова подчеркнула, что очень важно тщательно мыть ягоды. Для этого их надо замочить на несколько минут, а после промыть под краном.
Лучше всего, по словам эксперта, есть свежие ягоды после основного приема пищи. Марудова посоветовала хозяйкам замораживать ягоды, а не варить из них варенье, джемы или конфитюры, так как «там есть лишь сахар и ни одного живого витамина».
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