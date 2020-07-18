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Стало известно, как правильно выбирать арбуз и дыню 

Елизавета Назарова 7 часов назад
Стало известно, как правильно выбирать арбуз и дыню
Фото: depositphotos.com
Специалист инспекции по качеству питания Екатерина Чердакова рассказала, как выбрать качественные арбуз и дыню. Об этом сообщает "Мослента".
В первую очередь, по словам эксперта, нужно выбрать правильное время для покупки. Качественные продукты появляются на полках в августе, поэтому лучше потерпеть.
Она посоветовала покупать арбузы и дыни в супермаркетах и других проверено местах. Если возникают сомнения, можно попросить у продавца документы, подтверждающие, что его товар безопасен.
"Также стоит обратить внимание на то, чтобы плоды не лежали на земле или на полу", — отметила Чердакова.
Поверхность спелых арбузов должна быть блестящей и иметь ровные рисунки. Дыня может иметь любой окрас и оттенок, поэтому при ее выборе нужно ориентироваться по аромату.
"При ударе ладонью зрелый арбуз должен вибрировать, при ударе согнутым пальцем — издавать умеренно глухой звук, при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст"
Ранее "Рамблер" сообщал, что популярная еда оказалась опасна для здоровья.
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