Стало известно, как правильно выбирать арбуз и дыню 

Специалист инспекции по качеству питания Екатерина Чердакова рассказала, как выбрать качественные арбуз и дыню. Об этом сообщает "Мослента".

В первую очередь, по словам эксперта, нужно выбрать правильное время для покупки. Качественные продукты появляются на полках в августе, поэтому лучше потерпеть.

Она посоветовала покупать арбузы и дыни в супермаркетах и других проверено местах. Если возникают сомнения, можно попросить у продавца документы, подтверждающие, что его товар безопасен.

"Также стоит обратить внимание на то, чтобы плоды не лежали на земле или на полу", — отметила Чердакова.

Поверхность спелых арбузов должна быть блестящей и иметь ровные рисунки. Дыня может иметь любой окрас и оттенок, поэтому при ее выборе нужно ориентироваться по аромату.

"При ударе ладонью зрелый арбуз должен вибрировать, при ударе согнутым пальцем — издавать умеренно глухой звук, при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст"