Почему нельзя гасить соду уксусом

Многие люди даже не задумываются, зачем гасить соду. Просто заливают ее по рецепту уксусом и все. Мы расскажем, почему соду нужно гасить и почему не стоит использовать уксус для этих целей.

От соды выпечке требуется химическая реакция — нейтрализация. В тандеме с уксусом выделяется углекислый газ, так как щелочь и кислота нейтрализуют друг друга. В результате такой реакции выпечка получается пышной и мягкой. Получается, что соду гасить не обязательно уксусом, подойдет любой кислотный продукт.

Опытные хозяйки никогда не используют уксус для того, чтобы погасить соду, поскольку с точки зрения химии налить уксус в соду и ждать, пока газ улетучится, в корне неправильно. Уксус может не дать должного эффекта, в итоге тесто попросту осядет. Опытные хозяйки всегда добавляют соду в сухие компоненты, а уксус — в жидкие. Таким образом реакция все равно произойдет, однако тесто никогда не сядет и получится рассыпчатым.

Если под рукой не оказалось уксуса, погасить соду можно обычной водой. Вам потребуется кипяток. Для этого добавьте соду в муку, а затем залейте тесто крутым кипятком. Быстро доведите его до однородности, тщательно замешав. Кстати, такой способ беспроигрышно работает на оладьях и для людей с повышенной кислотностью желудка, которые не употребляют ничего кислого. Месите тесто ложкой, а не руками, чтобы не ошпариться.