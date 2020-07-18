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Чем опасна капуста для здоровья 

Gotovim-Edim.Ru 5 часов назад
Чем опасна капуста для здоровья
Фото: depositphotos.com
С полезными продуктами все вроде понятно — их можно употреблять хоть тоннами, они принесут только пользу организму. Но не тут то было. Некоторые полезные продукты наносят ущерб организму, например, капуста. Расскажем об этом подробнее.
Казалось бы, что может быть вредного в капусте? Тем не менее этот овощ является зобогенным, то есть он нарушает выработку йода в организме человека, негативно влияя на щитовидку. В капусте содержатся гойтрогены, которые снижают в организме выработку тироксина — гормона щитовидки. Если у вас нет никаких проблем с щитовидкой, смело употребляйте в пищу любую капусту, а если есть, не злоупотребляйте этим овощем.
Кстати, капуста является одним из немногих овощей, который полезнее в приготовленном виде, нежели в свежем. Свежая капуста может вызвать вздутие, поэтому налегайте на тушеную или обработанную кипятком капусту. Квашенная капуста крайне необходима кишечнику. Она является просто волшебной палочкой для него.
Несмотря на минимум калорий в капусте содержится максимальное количество витаминов и минералов. В состав входят витамины группы В, кальций, калий, магний, никотиновая кислота, сера и марганец. Также она богата пищевыми волокнами, которые благотворно отражается на здоровье кишечника. Особенно полезна капуста женщинам с недугами молочных желез и дисбалансом гормонов. По этой причине многие гинекологические препараты содержат вытяжку из брокколи. В народной медицине часто используют компрессы из капусты, которые действительно дают эффект.
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