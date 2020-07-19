Роспотребнадзор разрешил не оставлять чаевые

Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг для ресторанов, столовых и баров, включив в них возможность дистанционного заказа и указав на право клиента не оставлять чаевые. Соответствующий проект постановления кабмина опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Отмечается, что проект разработан в рамках реализации механизма "регуляторной гильотины", на основе утрачивающих с 1 января 2021 года правил оказания услуг общественного питания от 1997 года.

Согласно пояснительной записке к документу, проект "дополнен положениями, содержащими актуализированные требования, разработанные в целях надлежащего правоприменения как с учетом современного уровня технологического развития соответствующей сферы услуг, так и с учетом применения риск-ориентированного подхода". К примеру, предусматривается возможность использования дистанционного способа приема заказов в заведениях общепита. Согласно проекту, заказ может быть оформлен через интернет, а также с помощью "телефонной, электронной или иной связи".

Кроме того, в обновленную версию включено правило, согласно которому заведение общепита не вправе без согласия клиента выполнять дополнительные услуги за плату, а также включать в заказ иные расходы, не относящиеся к стоимости продукции из меню, например, какие-либо комиссии, доплаты или чаевые. В случае, если такие дополнительные услуги уже были оплачены потребителем, он вправе потребовать от ресторана возврата уплаченной суммы.

Также Роспотребнадзор дополнил пункт об обязательном наличии в заведениях общепита книги отзывов и предложений положением, согласно которому заведение может удалять оставленные клиентами записи по прошествии шести месяцев со дня их внесения или в случае, если такая запись содержит ненормативную лексику, оскорбительные высказывания или иную информацию, размещение которой запрещено законом.

Публичное обсуждение проекта с новыми правилами работы общепита продлится до 6 августа.