Эксперт рассказал о пользе и вреде лаваша 

Правда ли, что лаваш полезнее обычного хлеба? Нужно ли отказываться от одного продукта в пользу другого, рассказал в интервью радио Sputnik автор и ведущий программы "Живая еда с Сергеем Малоземовым " Сергей Малоземов.

Бутерброды из привычного хлеба все чаще заменяют всевозможные роллы с использованием лаваша. Можно считать лаваш в какой-то степени более полезным, чем хлеб, объяснил Сергей Малоземов. Однако не стоит думать, что это чудесная замена, совсем не несущая вреда здоровью, рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.

"Лаваш полезнее, чем обычный хлеб, максимум на 20-30%, то есть не драматически. В лаваше, как правило, используется меньше сахара, но там иногда используется довольно много соли. Еще один плюс, который можно отметить у лаваша — его требуется мало, он достаточно плотный, хорошо удерживает в себе содержимое в тех же роллах. За счет этого вы съедаете меньше вредных быстрых углеводов. По составу, если не считать, что в нем меньше сахара, фактически это то же самое, что белый хлеб. Основу составляет крахмал, который представляет собой соединенные вместе молекулы глюкозы, которые в организме моментально высвобождаются. Это скрытый сахар на языке диетологов", — сказал радио Sputnik Сергей Малоземов.

В популярности лаваша есть определенная доля маркетинга, отметил эксперт. То же самое касается, например, бейглов.

"Это такие бублики, на которых иногда подают сэндвичи. По составу это то же самое, что белый хлеб, но звучит моднее, звучит более интересно, за счет этого привлекает. Обманываться этим не стоит", — считает Сергей Малоземов.