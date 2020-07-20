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Эксперты рассказали, чем опасны суши 

Газета.Ru и ещё 13 5 часов назад
Эксперты рассказали, чем опасны суши
Фото: Pixabay
Роскачество предупредило, что в вяленой, копченой, слабосоленой рыбе, используемой в суши, могут быть паразиты, пишет ТАСС.
"Отдавайте предпочтение продуктам, изготовленным на предприятиях, где есть контроль за соблюдением санитарных правил", — отметили в Роскачестве.
Эксперты советуют для разделки свежей рыбы использовать отдельные посуду и нож, а после продезинфицировать их. Также следует тщательно прожаривать, проваривать или просаливать рыбу перед употреблением в пищу.
"Например, любители суши очень рискуют своим здоровьем", — говорится в сообщении.
Более того, Роскачество рекомендует не кормить сырой рыбой домашних животных, потому что кошки и собаки тоже могут заразиться паразитами.
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Еда , ИТАР-ТАСС
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