Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как быстро засолить огурцы к ужину 

Анастасия Иванова 7 часов назад
За уши не оттянешь: как быстро засолить огурцы
Фото: depositphotos
Когда приходишь домой после работы, далеко не всегда есть силы и вдохновение для готовки. Поэтому хозяйки пользуются маленькими хитростями, которые помогают быстро приготовить вкусную закуску. Например, закуску из соленых огурцов. «Рамблер» делится рецептами.

Русские малосольные

Вам понадобится килограмм огурцов — в засоленном состоянии они хорошо хранятся, поэтому можно приготовить с запасом. Промойте овощи и отрежьте края с двух сторон (при желании можно разрезать огурчики напополам). Далее положите огурцы в любую посуду.
  • Если огурцы необходимо сделать срочно, то нарезанные овощи лучше поместить в полиэтиленовый пакет. Без воздуха они быстрее замаринуются.
Далее добавьте в емкость пучок свежего или сухого укропа, очищенный и размолотый чеснок (его можно раздавить кухонным ножом, чтобы чеснок дал запах). За вкус отвечают самые простые специи. Добавляем столовую ложку соли и чайную сахара, перец и сок лайма.
  • Оставьте огурцы на час в теплом помещении, а перед подачей подержите в холодильнике минут 15.

Азиатские малосольные

Проделываем процедуру с огурцами заново: моем, чистим. Зачастую огурцы по азиатскому рецепту делают «битыми», то есть режут на половинки и бьют толкучкой или ножом. В «битом» состоянии они быстрее готовятся. Укладываем наши огурчики в емкость, затем добавляем размолотый чеснок, имбирь (его нужно растолочь, чтобы имбирь выделил немного сока), перец чили и кинзу. Далее необходимо добавить приправы по вкусу: сухой перец и чеснок, мед или сахар (в зависимости от наличия). Заливаем огурцы соевым соусом, добавляем сок лайма и убираем в сторону.
  • Полчаса маринада в теплом месте и 15 минут в холодильнике будет достаточно. Перед подачей добавьте к огурцам орешки кешью.
Видео дня. Зачем в доме нужно держать хозяйственное мыло
Женский форум 1
Еда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы поменялись парами, и брат мужа ублажал меня»
«Мы поменялись парами, и брат мужа ублажал меня»
Модель покорила Сеть горячими фото в мини-бикини
Модель покорила Сеть горячими фото в мини-бикини
Как дешево убрать желтые пятна от пота на одежде
Как дешево убрать желтые пятна от пота на одежде
Видео
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Знаменитости, долго скрывавшие отношения
02:49
Знаменитости, долго скрывавшие отношения
Любовь Звёзды
В России начинают печатать мясо на принтерах
11:20
В России начинают печатать мясо на принтерах
Еда
Звезды 2000-х, пропавшие с российской сцены
11:20
Звезды 2000-х, пропавшие с российской сцены
Звёзды
Зачем ставить горячие блюда в холодильник
03:03
Зачем ставить горячие блюда в холодильник
Дом и сад Еда
Рудковская и Плющенко ждут ребенка
00:44
Рудковская и Плющенко ждут ребенка
Звёзды
Сыновья российских звезд, сами добившиеся успеха
02:57
Сыновья российских звезд, сами добившиеся успеха
Дети Звёзды
Стало понятно, яблоки какого цвета самые полезные
02:20
Стало понятно, яблоки какого цвета самые полезные
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение