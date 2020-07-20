За уши не оттянешь: как быстро засолить огурцы

Когда приходишь домой после работы, далеко не всегда есть силы и вдохновение для готовки. Поэтому хозяйки пользуются маленькими хитростями, которые помогают быстро приготовить вкусную закуску. Например, закуску из соленых огурцов. «Рамблер» делится рецептами.

Русские малосольные

Если огурцы необходимо сделать срочно, то нарезанные овощи лучше поместить в полиэтиленовый пакет. Без воздуха они быстрее замаринуются. Вам понадобится килограмм огурцов — в засоленном состоянии они хорошо хранятся, поэтому можно приготовить с запасом. Промойте овощи и отрежьте края с двух сторон (при желании можно разрезать огурчики напополам). Далее положите огурцы в любую посуду.

Оставьте огурцы на час в теплом помещении, а перед подачей подержите в холодильнике минут 15. Далее добавьте в емкость пучок свежего или сухого укропа, очищенный и размолотый чеснок (его можно раздавить кухонным ножом, чтобы чеснок дал запах). За вкус отвечают самые простые специи. Добавляем столовую ложку соли и чайную сахара, перец и сок лайма.

Азиатские малосольные