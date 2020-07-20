За уши не оттянешь: как быстро засолить огурцы

Когда приходишь домой после работы, далеко не всегда есть силы и вдохновение для готовки. Поэтому хозяйки пользуются маленькими хитростями, которые помогают быстро приготовить вкусную закуску. Например, закуску из соленых огурцов. «Рамблер» делится рецептами.
Русские малосольные
Вам понадобится килограмм огурцов — в засоленном состоянии они хорошо хранятся, поэтому можно приготовить с запасом. Промойте овощи и отрежьте края с двух сторон (при желании можно разрезать огурчики напополам). Далее положите огурцы в любую посуду.
- Если огурцы необходимо сделать срочно, то нарезанные овощи лучше поместить в полиэтиленовый пакет. Без воздуха они быстрее замаринуются.
Далее добавьте в емкость пучок свежего или сухого укропа, очищенный и размолотый чеснок (его можно раздавить кухонным ножом, чтобы чеснок дал запах). За вкус отвечают самые простые специи. Добавляем столовую ложку соли и чайную сахара, перец и сок лайма.
- Оставьте огурцы на час в теплом помещении, а перед подачей подержите в холодильнике минут 15.
Азиатские малосольные
Проделываем процедуру с огурцами заново: моем, чистим. Зачастую огурцы по азиатскому рецепту делают «битыми», то есть режут на половинки и бьют толкучкой или ножом. В «битом» состоянии они быстрее готовятся. Укладываем наши огурчики в емкость, затем добавляем размолотый чеснок, имбирь (его нужно растолочь, чтобы имбирь выделил немного сока), перец чили и кинзу. Далее необходимо добавить приправы по вкусу: сухой перец и чеснок, мед или сахар (в зависимости от наличия). Заливаем огурцы соевым соусом, добавляем сок лайма и убираем в сторону.
- Полчаса маринада в теплом месте и 15 минут в холодильнике будет достаточно. Перед подачей добавьте к огурцам орешки кешью.