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Диетолог назвала оптимальное число яиц в неделю 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Диетолог назвала оптимальное число яиц в неделю
Фото: depositphotos.com
Кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева рассказала, сколько яиц можно есть в течение одной недели. Об этом она заявила в эфире НСН.
По мнению врача, оптимальное число — четыре яйца в неделю.
"По сути, два завтрака в течение недели нам обеспечены, яйца можно готовить в любом виде: варить, делать омлет, яичницу, добавлять в салат", — считает медик.
Маргарита Королева отметила, что яйца — продукт, необходимый в рационе каждого человека. В них полезны как белки, так и желтки.
Помимо этого, необходимо следить за разнообразием питания. По мнению диетолога, рацион должен состоять из продуктов животного и растительного происхождения:
"Пусть будут крупы, овощи. Кстати, куриное яйцо еще полезно из-за холестерина, который таким образом может поступить в организм извне".
Ранее "Рамблер" сообщал, что назван простой продукт, помогающий похудеть.
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Еда , Маргарита Королева
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