Диетолог назвала оптимальное число яиц в неделю 

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Кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева рассказала, сколько яиц можно есть в течение одной недели. Об этом она заявила в эфире НСН.

По мнению врача, оптимальное число — четыре яйца в неделю.

"По сути, два завтрака в течение недели нам обеспечены, яйца можно готовить в любом виде: варить, делать омлет, яичницу, добавлять в салат", — считает медик.

Маргарита Королева отметила, что яйца — продукт, необходимый в рационе каждого человека. В них полезны как белки, так и желтки.

Помимо этого, необходимо следить за разнообразием питания. По мнению диетолога, рацион должен состоять из продуктов животного и растительного происхождения: