Названы улучшающие настроение продукты питания 

Диетолог Тамила Арсеньева назвала продукты питания, которые способны улучшить настроение. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению специалиста, бразильский орех, устрицы, бананы, чечевица и темный шоколад способствуют выработке серотонина, дофамина и эндорфинов — так называемых гормонов счастья. Кроме того, у них имеются и другие достоинства.

Арсеньева рекомендует съедать три бразильских ореха в день для восполнения нехватки селена в организме. Дефицит этого микроэлемента может привести к депрессии, апатии и нервозности. Устрицы содержат цинк, положительно влияющий на обмен веществ и работу мозга, и стимулируют синтез аминокислоты тиразин, которая снимает нервное напряжение. В свою очередь, чечевица помогает нормализовать уровень глюкозы в крови.