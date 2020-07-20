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Названы улучшающие настроение продукты питания 

Lenta.ru 2 часа назад
Названы улучшающие настроение продукты питания
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Диетолог Тамила Арсеньева назвала продукты питания, которые способны улучшить настроение. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению специалиста, бразильский орех, устрицы, бананы, чечевица и темный шоколад способствуют выработке серотонина, дофамина и эндорфинов — так называемых гормонов счастья. Кроме того, у них имеются и другие достоинства.
Арсеньева рекомендует съедать три бразильских ореха в день для восполнения нехватки селена в организме. Дефицит этого микроэлемента может привести к депрессии, апатии и нервозности. Устрицы содержат цинк, положительно влияющий на обмен веществ и работу мозга, и стимулируют синтез аминокислоты тиразин, которая снимает нервное напряжение. В свою очередь, чечевица помогает нормализовать уровень глюкозы в крови.
Ранее диетолог Елена Кален назвала пять вредных для здоровья продуктов, которые следует исключить из рациона. Эксперт полагает, что людям не следует есть колбасные изделия, сдобную выпечку и фастфуд или пить молоко и газированные напитки.
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Еда , Елена Кален
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