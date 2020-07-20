Названы улучшающие настроение продукты 

Диетолог Тамила Арсеньева рассказала, какие продукты улучшают настроение. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, к списку таких продуктов относятся бразильский орех, бананы, устрицы, чечевица и темный шоколад. Они способствуют выработке гормонов счастья — серотонина, дофамина и эндорфинов.

Диетолог посоветовала ежедневно съедать по три бразильских ореха. Это позволит восполнить нехватку селена в организме. Его дефицит может привести к апатии, нервозности и депрессии.

Чечевица нормализует уровень глюкозы в крови, а устрицы содержат цинк, который положительно влияет на обмен веществ и работу мозга. Еще этот микроэлемент стимулирует синтез аминокислоты тиразин. Она снимает нервное напряжение.

Ежедневное употребление 40 грамм темного шоколада в течение двух недель может снизить уровень гормона стресса. Однако не стоит злоупотреблять сладким и превышать норму. Это может навредить фигуре.