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Названы улучшающие настроение продукты 

Анастасия Иванова 1 час назад
Названы улучшающие настроение продукты
Фото: depositphotos.com
Диетолог Тамила Арсеньева рассказала, какие продукты улучшают настроение. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам эксперта, к списку таких продуктов относятся бразильский орех, бананы, устрицы, чечевица и темный шоколад. Они способствуют выработке гормонов счастья — серотонина, дофамина и эндорфинов.
Диетолог посоветовала ежедневно съедать по три бразильских ореха. Это позволит восполнить нехватку селена в организме. Его дефицит может привести к апатии, нервозности и депрессии.
Чечевица нормализует уровень глюкозы в крови, а устрицы содержат цинк, который положительно влияет на обмен веществ и работу мозга. Еще этот микроэлемент стимулирует синтез аминокислоты тиразин. Она снимает нервное напряжение.
Ежедневное употребление 40 грамм темного шоколада в течение двух недель может снизить уровень гормона стресса. Однако не стоит злоупотреблять сладким и превышать норму. Это может навредить фигуре.
Ранее "Рамблер" сообщал, что диетолог назвала оптимальное число яиц в неделю.
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