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Названа лучшая пастила 

Lenta.ru и ещё 2 7 часов назад
Названа лучшая пастила
Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование ванильной пастилы. В тестировании приняла участие продукция брендов «Ударница / Шармэль», «Каждый день», «Красная цена», «Д» / «Сласти для счастья», Lucky day, Aro, «Белевские сладости». Копия протоколов испытаний имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру»
В образцах «Д» / «Сласти для счастья», Lucky day и Aro нашли консервант — сорбиновую кислоту. Кроме того, на этикетке всей пастилы написано, что в составе в том или ином виде присутствуют яблоки. Однако лишь в образцах брендов «Ударница» и «Д» яблочное сырье присутствует в сколько-нибудь значимом количестве. Остальные производители обманывают покупателей, заключили в «Росконтроле».
В целом вся пастила соответствует требованиям безопасности, и в черный список ни один образец не попал. К покупке специалисты рекомендовали пастилу «Шармэль» и «Сласти для счастья».
Ранее специалисты «Росконтроля» предупредили о вреде чрезмерного количества фосфатов в еде. Специалисты советуют, что в рационе нужно как можно меньше готовых продуктов: вареных и копченых колбас, сосисок, полуфабрикатов, крабовых палочек, чипсов, плавленых сыров, газированных напитков с высоким содержанием фосфора.
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