Рецепты трех лучших тортов СССР

Дня рождения и Нового года мы в детстве ждали с нетерпением. И не только потому, что будут гости и подарки, на празднике обязательно должен был присутствовать торт. С кремом, с вареной сгущенкой, с орешками.
Даже сейчас, когда на витринах нас зазывают самые разные десерты, все равно мы помним именно те, что когда-то ставили на стол в детстве, во времена Советского Союза или в девяностые годы. «Киевский», «Прага», «Муравейник»… Именно они остались самыми вкусными. Предлагаем испечь их на День торта.
Торт «Киевский»
200 г фундука
280 г сахара
70 г муки
1 ч. л. лимонного сока
1 пакетик ванильного сахара
75 г сахарной пудры
8 яичных белков
Для крема:
400 г сливочного масла
1 стакан сахара
15 г ванильного сахара
40 г сахарной пудры
2 ст. л. сгущенного молока
2 ст. л. какао
200 мл молока
3 ст. л. коньяка
4 желтка
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Шаг 1. Орехи обжарить и измельчить. Сахар смешать с мукой, добавить остывшие орехи.
Шаг 2. Белки оставить минимум на 12 часов при комнатной температуре. Затем взбить, добавить лимонный сок, ванильный сахар и пудру. Аккуратно ввести муку с орехами.
Шаг 3. Выложить одинаковое количество белковой массы в 2 разъемные формы. Выпекать при 150 °C около 2 часов. Готовые коржи безе оставить в форме еще на 12 часов.
Шаг 4. Для крема молоко смешать с сахаром и ванильным сахаром, прогреть. Взбить желтки с щепоткой соли, влить горячее молоко, размешать. Варить крем на среднем огне. После закипания должно пройти 5 минут.
Шаг 5. Протереть крем через сито, ввести 1,5 ст. л. коньяка.
Шаг 6. 300 г размягченного масла взбить в пену и, продолжая взбивать, по ложке добавлять заварную основу.
Шаг 7. Для шоколадного крема 100 г размягченного масла взбить с сахарной пудрой. Положить какао, взбить. Добавить сгущенное молоко и оставшийся коньяк и взбить.
Шаг 8. Собрать торт. На нижний корж выложить заварной крем, оставив 2−3 ст. л. крема для нанесения на бока. Положить верхний корж. Отложенный крем нанести на бока. Шоколадный крем нанести на верхушку торта.
Шаг 9. Украсить бока торта, смешав крошку безе с толчеными орехами. Приподнимая бока торта поочередно, посыпать их смесью. Убрать торт на 30 минут в холодильник.
Торт «Прага»
Для бисквита:
1 ст. л. какао
1 ст. л. растительного масла
115 г муки
1 ч. л. разрыхлителя
1 стакан сахара
10 г ванильного сахара
6 яиц Для крема:
200 г сливочного масла
1 банка сгущенного молока
1 ст. л. воды
1 желток
10 г какао
1 ч. л. коньяка
Ванильный сахар
Для шоколадной глазури:
90 мл молока
10 г сливочного масла
30 г какао
10 г сахара
Для пропитки:
120 мл воды
1 ст. л. коньяка
130 г сахара
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Шаг 1. Белки отделить от желтков. Белки взбить до устойчивых пиков, добавить половину сахара (обычного и ванильного).
Шаг 2. Отдельно взбить желтки, добавить вторую половину обычного и ванильного сахара. Перемешать две получившиеся массы.
Шаг 3. Смешать муку, какао и разрыхлитель. Соединить их с яичной массой, аккуратно в одну сторону перемешивая лопаткой.
Шаг 4. Сливочное масло растопить, дать ему немного остыть. И вливать по краям, чтобы не свернулись яйца.
Шаг 5. Форму смазать растительным маслом, вылить в нее тесто и выпекать при температуре 180 градусов в течение 30 минут. После этого бисквит остудить.
Шаг 6. Приготовить крем: желток взбить с водой, смешать со сгущенным молоком и ванильным сахаром. Варить крем почти до закипания, непрерывно помешивая. Снять с огня и дать остыть.
Шаг 7. Сливочное масло комнатной температуры взбивать на большой скорости в течение 5 минут. Добавить потом коньяк и заварной крем по одной ложке, не переставая взбивать.
Шаг 8. Просеять в крем какао-порошок и все взбить.
Шаг 9. Приготовить пропитку: нагреть воду, добавить сахар и довести до кипения. Варить 10 минут, потом добавить коньяк.
Шаг 10. Бисквит разрезать на три коржа с помощью кондитерской струны. Пропитать коржи сиропом.
Шаг 11. Крем положить в кондитерский мешок и прослоить коржи. Края торта обмазать кремом и посыпать раскрошенным шоколадным печеньем.
Шаг 12. Сварить шоколадную глазурь: на водяной бане нагреть молоко, добавив сахар и какао. Все взбить до однородной массы. Добавить чайную ложку сливочного масла. Охладить, положить в кондитерский мешок.
Шаг 13. Верх торта покрыть глазурью. Можно еще украсить торт тертым шоколадом.
Шаг 14. Оставить шоколадный торт на ночь в холодильнике.
Торт «Муравейник»
3 стакана муки
0,5 стакана сахара
200 г сметаны
400 г масла
0,5 ч. л. соды
1 банка сгущенного молока
Шаг 1. Сварить сгущенку.
Шаг 2. Муку просеять.
Шаг 3. Смешать муку с половиной масла, сметаной, солью, сахаром и содой. Замесить мягкое тесто.
Шаг 4. Противень застелить бумагой для выпечки.
Шаг 5. Тесто провернуть через мясорубку, выкладывая его на противень небольшими порциями.
Шаг 6. Отпечь при температуре 180 г до золотистого цвета.
Шаг 7. Остывшую сгущенку взбить со второй половиной масла.
Шаг 8. Остывшее тесто помять, чтобы получилась очень крупная крошка.
Шаг 9. Смешать получившиеся крошки с кремом. Выложить на блюдо в виде муравейника. При желании можно украсить дроблеными орехами.
Шаг 10. Выдержать торт в холодильнике несколько часов.