Рецепты трех лучших тортов СССР

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Дня рождения и Нового года мы в детстве ждали с нетерпением. И не только потому, что будут гости и подарки, на празднике обязательно должен был присутствовать торт. С кремом, с вареной сгущенкой, с орешками.

Даже сейчас, когда на витринах нас зазывают самые разные десерты, все равно мы помним именно те, что когда-то ставили на стол в детстве, во времена Советского Союза или в девяностые годы. «Киевский», «Прага», «Муравейник»… Именно они остались самыми вкусными. Предлагаем испечь их на День торта.

Торт «Киевский»

200 г фундука

280 г сахара

70 г муки

1 ч. л. лимонного сока

1 пакетик ванильного сахара

75 г сахарной пудры

8 яичных белков

Для крема:

400 г сливочного масла

1 стакан сахара

15 г ванильного сахара

40 г сахарной пудры

2 ст. л. сгущенного молока

2 ст. л. какао

200 мл молока

3 ст. л. коньяка

4 желтка

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Шаг 1. Орехи обжарить и измельчить. Сахар смешать с мукой, добавить остывшие орехи.

Шаг 2. Белки оставить минимум на 12 часов при комнатной температуре. Затем взбить, добавить лимонный сок, ванильный сахар и пудру. Аккуратно ввести муку с орехами.

Шаг 3. Выложить одинаковое количество белковой массы в 2 разъемные формы. Выпекать при 150 °C около 2 часов. Готовые коржи безе оставить в форме еще на 12 часов.

Шаг 4. Для крема молоко смешать с сахаром и ванильным сахаром, прогреть. Взбить желтки с щепоткой соли, влить горячее молоко, размешать. Варить крем на среднем огне. После закипания должно пройти 5 минут.

Шаг 5. Протереть крем через сито, ввести 1,5 ст. л. коньяка.

Шаг 6. 300 г размягченного масла взбить в пену и, продолжая взбивать, по ложке добавлять заварную основу.

Шаг 7. Для шоколадного крема 100 г размягченного масла взбить с сахарной пудрой. Положить какао, взбить. Добавить сгущенное молоко и оставшийся коньяк и взбить.

Шаг 8. Собрать торт. На нижний корж выложить заварной крем, оставив 2−3 ст. л. крема для нанесения на бока. Положить верхний корж. Отложенный крем нанести на бока. Шоколадный крем нанести на верхушку торта.

Шаг 9. Украсить бока торта, смешав крошку безе с толчеными орехами. Приподнимая бока торта поочередно, посыпать их смесью. Убрать торт на 30 минут в холодильник.

Торт «Прага»

Для бисквита:

1 ст. л. какао

1 ст. л. растительного масла

115 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

1 стакан сахара

10 г ванильного сахара

6 яиц Для крема:

200 г сливочного масла

1 банка сгущенного молока

1 ст. л. воды

1 желток

10 г какао

1 ч. л. коньяка

Ванильный сахар

Для шоколадной глазури:

90 мл молока

10 г сливочного масла

30 г какао

10 г сахара

Для пропитки:

120 мл воды

1 ст. л. коньяка

130 г сахара

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Шаг 1. Белки отделить от желтков. Белки взбить до устойчивых пиков, добавить половину сахара (обычного и ванильного).

Шаг 2. Отдельно взбить желтки, добавить вторую половину обычного и ванильного сахара. Перемешать две получившиеся массы.

Шаг 3. Смешать муку, какао и разрыхлитель. Соединить их с яичной массой, аккуратно в одну сторону перемешивая лопаткой.

Шаг 4. Сливочное масло растопить, дать ему немного остыть. И вливать по краям, чтобы не свернулись яйца.

Шаг 5. Форму смазать растительным маслом, вылить в нее тесто и выпекать при температуре 180 градусов в течение 30 минут. После этого бисквит остудить.

Шаг 6. Приготовить крем: желток взбить с водой, смешать со сгущенным молоком и ванильным сахаром. Варить крем почти до закипания, непрерывно помешивая. Снять с огня и дать остыть.

Шаг 7. Сливочное масло комнатной температуры взбивать на большой скорости в течение 5 минут. Добавить потом коньяк и заварной крем по одной ложке, не переставая взбивать.

Шаг 8. Просеять в крем какао-порошок и все взбить.

Шаг 9. Приготовить пропитку: нагреть воду, добавить сахар и довести до кипения. Варить 10 минут, потом добавить коньяк.

Шаг 10. Бисквит разрезать на три коржа с помощью кондитерской струны. Пропитать коржи сиропом.

Шаг 11. Крем положить в кондитерский мешок и прослоить коржи. Края торта обмазать кремом и посыпать раскрошенным шоколадным печеньем.

Шаг 12. Сварить шоколадную глазурь: на водяной бане нагреть молоко, добавив сахар и какао. Все взбить до однородной массы. Добавить чайную ложку сливочного масла. Охладить, положить в кондитерский мешок.

Шаг 13. Верх торта покрыть глазурью. Можно еще украсить торт тертым шоколадом.

Шаг 14. Оставить шоколадный торт на ночь в холодильнике.

Торт «Муравейник»

3 стакана муки

0,5 стакана сахара

200 г сметаны

400 г масла

0,5 ч. л. соды

1 банка сгущенного молока

Шаг 1. Сварить сгущенку.

Шаг 2. Муку просеять.

Шаг 3. Смешать муку с половиной масла, сметаной, солью, сахаром и содой. Замесить мягкое тесто.

Шаг 4. Противень застелить бумагой для выпечки.

Шаг 5. Тесто провернуть через мясорубку, выкладывая его на противень небольшими порциями.

Шаг 6. Отпечь при температуре 180 г до золотистого цвета.

Шаг 7. Остывшую сгущенку взбить со второй половиной масла.

Шаг 8. Остывшее тесто помять, чтобы получилась очень крупная крошка.

Шаг 9. Смешать получившиеся крошки с кремом. Выложить на блюдо в виде муравейника. При желании можно украсить дроблеными орехами.

Шаг 10. Выдержать торт в холодильнике несколько часов.