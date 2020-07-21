10 ошибок, которые мы ежедневно совершаем на кухне

Мы до такой степени привыкли ежедневно выполнять одни и те же действия на кухне, что делаем это совершенно автоматически, не задумываясь о смысле. Между тем, стоит спросить себя, может быть, что-то можно было бы делать иначе? Например, для улучшения вкуса готового блюда или для сохранения полезных веществ в продуктах?

Большинство ошибок, которые мы совершаем при распаковке продуктов, их хранении или выборе методов готовки, исправляются довольно легко — нужно просто понять, что конкретно мы делаем неправильно. Для этого мы собрали список основных кулинарных и бытовых промахов.

10 вещей на кухне, которые пора делать иначе.

1. Хранение овощей и фруктов в холодильнике

Яблоки, картофель, бананы и помидоры в холодильнике хранить нельзя, там они быстро портятся — куда лучше найти для них темные сухие ящики, в которые по отдельности выкладывать эти фрукты и овощи.

2. Размораживание мяса в воде

Это нужно делать без воды и в холодильнике — учтите, что для полной разморозки потребуется не менее 5-7 часов в зависимости от величины куска. Все способы с использованием воды, особенно горячей, портят структуру волокон, готовый продукт получится слишком сухим.

3. Хранение молока в дверце холодильника

Хранить молоко следует на полке. Температура в дверцах выше той, что внутри холодильника — к тому же, постоянно возникают перепады температуры, когда мы открываем и закрываем агрегат. Все это не полезно для молока.

4. Использование блендера для картофельного пюре

Кажется, что с блендером вы управитесь быстрее, но реальной экономии времени по сравнению с толкушкой практически нет, зато пюре получается вязким и клейким. Толкушка же позволит получить легкую и воздушную структуру.

5. Варка макарон без помешивания

Опускать пасту любого типа нужно в кипящую воду, после чего сразу размешать. Это нужно сделать еще раз довольно интенсивно через одну минуту после начала варки, и дополнительный раз примерно через такое же время. В противном случае макароны слипнутся и пристанут ко дну кастрюли.

6. Слишком частая проверка выпечки в духовке

Понятно, что никому не хочется, чтобы пирог или печенье пригорело, но и проверять их слишком часто тоже не стоит — температура внутри в этот момент падает, выпечка опадает и не получится такой пышной, как вы хотели бы. За процессом лучше следить через стекло духовки.

7. Неправильное хранение хлеба

Лучше всего хлеб сохраняется свежим в сухом и прохладном месте — например на нижней полке холодильника. Для этого его нужно хорошенько завернуть в чистую салфетку или полотенце и герметично закрыть в контейнер, чтобы хлеб не впитал в себя посторонние запахи.

8. Взбивание холодных белков

Белки будут взбиваться куда лучше и быстрее, если выдержать их несколько часов при комнатной температуре. Их нужно тщательно отделить от желтков, а посуда и венчик должны быть идеально вымыты — малейшие следы жира испортят весь процесс. Можно слегка натереть их солью.

9. Использование одной разделочной доски

В кухне их должно быть как минимум две — одна для мяса и рыбы, другая — для сухих продуктов, фруктов и овощей, которые не нужно термически обрабатывать. Так бактерии с одной доски не попадут на продукты.

10. Один нож на все случаи жизни

В идеале в кухне должно быть четыре ножа — универсальный, овощной, хлебный с зубчиками и маленький для чистки овощей. Посмотрите в магазине, какие из них подходят вам, и купите ножи лучшего качества и заточки, какие вы только сможете найти.