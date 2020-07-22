Мифы о продуктах, в которые вы верите 

Многие продукты, которые мы привыкли считать вредными для здоровья и опасными для фигуры, на самом деле необходимы организму.

Развеиваем мифы о продуктах и выясняем: чтобы иметь сияющую кожу и шелковистые волосы, нужно есть сливочное масло, а чтобы успокоить нервы — мороженое. Не ожидали? Читайте наш материал и узнавайте больше о еде, вкус которой вы давно позабыли.

Попкорн

Популярная закуска для просмотра фильмов содержит много клетчатки, что способствует улучшению работы пищеварительной системы и понижению уровня сахара в крови. Кукуруза богата полифенолами, которые делают попкорн полезным лакомством. Полифенолы являются мощными антиоксидантами, способствуют омоложению кожи и защищают организм от многих инфекций. Попкорн не так калориен, как принято считать к тому же, быстро дает чувство сытости. Но важно помнить, что о пользе воздушной кукурузы приходится говорить только тогда, когда она была приготовлена без масла и добавок. Допустимо добавить немного соли.

Картофель

Картофель богат клетчаткой, калием и витамином С. Один из самых популярных гарниров содержит аскорбиновую кислоту, а также витамины группы B, соли кальция, фолиевую кислоту, калия, магния, фосфора. Крахмал является одним из ключевых поставщиков углеводов — именно из-за него картошку считают вредным продуктом. Но углеводы из картофеля оказывают положительное воздействие на пищеварение и снижают уровень холестерина в крови.

Мороженое

В нашем любимом десерте содержатся полученные из молока жирные кислоты, аминокислоты, минеральные соли и витамины. Мороженое оказывает благотворное влияние на нервную систему, снимает тревогу и напряжение, а также улучшает качество сна. Происходит это благодаря аминокислоте триптофан, способствующей выработке серотонина. При выборе мороженого в магазине смотрите на состав: в нем не должно быть красителей, консервантов и растительных жиров, а изготовлено оно должно быть из цельного молока.

Майонез

Если делать майонез в домашних условиях, он может быть весьма полезным. В нем содержатся витамины A, PP, C, D, E, K, а также комплекс витаминов B, повышающих иммунитет и нормализующих обмен веществ. Это благодаря маслу и яйцам в составе домашнего майонеза.

Сливочное масло

В него входят кальций, аминокислоты, фосфолипиды и витамины D, C, A, E, B. Сливочное масло важно для женской красоты — оно укрепляет кожу и волосы. Также оно укрепляет зрение, мышечную и костную ткани. Главное — употреблять сливочное масло в умеренных количествах, и тогда вам будет радость и прекрасное здоровье, а о холестерине и думать забудьте.