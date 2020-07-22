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Назван идеальный продукт для похудения 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Назван идеальный продукт для похудения
Фото: depositphotos.com
Диетолог-нутрициолог Ольга Кондратенко рассказала, какой продукт помогает похудеть. Об этом сообщает "Росбалт".
По словам врача, худеющим часто рекомендуют зеленый горошек. Он, как и другие бобовые, не является калорийным продуктом, но служит источником растительного белка.
Кроме того, горошек положительно влияет на кровотворение и улучшает работу головного мозга. Еще он полезен для профилактики гастроэнтерологических проблем и атеросклероза.
"Большое количество витаминов группы B, C, PP, E, A, K, таких макроэлементов, как калий, магний, фосфор, железо, селен. Например, первые два положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, поскольку стабилизируют артериальное давление. Такое же свойство у селена, но он еще выступает как антиоксидант, выводя свободные радикалы из организма, то есть препятствует старению организма", — рассказала диетолог.
Однако она отметила, что горошек противопоказан при индивидуальной непереносимости или послеоперационных состояниях.
Ранее "Рамблер" сообщал, какой продукт предотвращает развитие диабета.
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