Назван идеальный продукт для похудения 

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Диетолог-нутрициолог Ольга Кондратенко рассказала, какой продукт помогает похудеть. Об этом сообщает "Росбалт".

По словам врача, худеющим часто рекомендуют зеленый горошек. Он, как и другие бобовые, не является калорийным продуктом, но служит источником растительного белка.

Кроме того, горошек положительно влияет на кровотворение и улучшает работу головного мозга. Еще он полезен для профилактики гастроэнтерологических проблем и атеросклероза.

"Большое количество витаминов группы B, C, PP, E, A, K, таких макроэлементов, как калий, магний, фосфор, железо, селен. Например, первые два положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, поскольку стабилизируют артериальное давление. Такое же свойство у селена, но он еще выступает как антиоксидант, выводя свободные радикалы из организма, то есть препятствует старению организма", — рассказала диетолог.

Однако она отметила, что горошек противопоказан при индивидуальной непереносимости или послеоперационных состояниях.