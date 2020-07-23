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Повар королевы раскрыл секрет приготовления идеальных сосисок 

Lenta.ru и ещё 2 8 часов назад
Повар королевы раскрыл секрет идеальных сосисок
Фото: Lenta.ru
Британский шеф-повар Джефф Бейкер (Jeff Baker), в прошлом готовивший для королевы Елизаветы II, раскрыл секрет приготовления идеальных жареных сосисок. Об этом пишет сайт KentLive.
По мнению Бейкера, сосиски нужно доставать из холодильника за 20 минут до приготовления. Если не сделать этого, есть риск, что они прожарятся неравномерно, а их кожица может лопнуть.
Повар советует использовать сковороду с антипригарным покрытием. Туда следует добавить чайную ложку утиного или гусиного жира, равномерно распределить его по ее поверхности, а затем убрать излишек. После этого на сковороду можно класть сосиски, следя, чтобы они не касались друг друга.
Жарить на малом или среднем огне, регулярно переворачивая, пока они не приобретут золотистый оттенок. Бейкер подчеркивает, что нельзя подавать сосиски сразу. После приготовления им нужно дать остыть в течение нескольких минут.
В 2018 году британский шеф-повар Гордон Рамзи рассказал на YouTube, как приготовить идеальный гамбургер. Он считает, что главное в этом деле — правильный выбор мяса и последовательность сборки.
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Еда , Гордон Рамзи , Елизавета II
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