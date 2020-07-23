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Раскрыт секрет приготовления идеальных жареных сосисок 

Стелла Шмель 1 час назад
Раскрыт секрет идеальных жареных сосисок
Фото: depositphotos.com
Тайну приготовления идеальных жареных сосисок раскрыл бывший шеф-повар Елизаветы II Джефф Бейкер. Об этом сообщает издание KentLive.
По мнению Бейкера, рецепт прост. Перво-наперво обязательно нужно вынуть сосиски из холодильника не менее, чем за 20 минут до приготовления. В противном случае из-за неравномерной прожарки кожица на сосисках может полопаться. Во-вторых, необходимо использовать сковороду с антипригарным покрытием. Также необходимо добавить чайную ложку с гусиным или утиным жиром, распределить его по сковороде, убрать излишки и только затем выкладывать сосиски.
Жарить их необходимо на расстоянии друг от друга. После приготовления не следует сразу подавать блюдо на стол — нужно дать сосискам остыть в течение нескольких минут.
Ранее "Рамблер" писал, как быстро засолить огурцы к ужину.
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Еда , Елизавета II
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