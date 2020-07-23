Раскрыт секрет идеальных жареных сосисок

Тайну приготовления идеальных жареных сосисок раскрыл бывший шеф-повар Елизаветы II Джефф Бейкер. Об этом сообщает издание KentLive.

По мнению Бейкера, рецепт прост. Перво-наперво обязательно нужно вынуть сосиски из холодильника не менее, чем за 20 минут до приготовления. В противном случае из-за неравномерной прожарки кожица на сосисках может полопаться. Во-вторых, необходимо использовать сковороду с антипригарным покрытием. Также необходимо добавить чайную ложку с гусиным или утиным жиром, распределить его по сковороде, убрать излишки и только затем выкладывать сосиски.

Жарить их необходимо на расстоянии друг от друга. После приготовления не следует сразу подавать блюдо на стол — нужно дать сосискам остыть в течение нескольких минут.