Новобрачных застыдили за неприличный свадебный торт 

Необычный торт привлек внимание пользователей Reddit.

В группе, посвященной свадебным провалам, опубликовали фотографию свадебного торта, на котором фигурка жениха задирает платье фигурке невесты и трогает ее за ягодицы.

Etsy / mudcards

Пост получил множество возмущенных отзывов — торт называют мерзким, неприличным и «кринжовым». Немало лайков получил комментарий «Некоторым действительно надо показать всем, какие они горячие. Не круто».

Прежде всего я подумала о том, как бабушка подходит отрезать себе кусочек… А потом о том, как в 60 лет показывать внукам фотографии со своей свадьбы,

— пишет еще одна пользовательница Reddit.

«Отвратительно, кто только такое покупает и считает хорошей идеей?», «Это увидят семья и друзья, они надеялись — ура, кровиночка женится, очень хорошо, наконец остепенится — и вдруг такое», «С тем же успехом можно было украсить стену огромным плакатом Мы занимаемся сексом», — активно стыдят новобрачных другие авторы комментариев.

Кстати, на странице смелого кондитера на сайте Etsy есть и варианты, в которых «инициатива» исходит от сладкой невесты: