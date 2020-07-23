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Новобрачных застыдили за неприличный свадебный торт 

WMJ.ru 3 часа назад
Новобрачных застыдили за неприличный свадебный торт
Фото: Etsy / mudcards
Необычный торт привлек внимание пользователей Reddit.
В группе, посвященной свадебным провалам, опубликовали фотографию свадебного торта, на котором фигурка жениха задирает платье фигурке невесты и трогает ее за ягодицы.
Etsy / mudcards
Пост получил множество возмущенных отзывов — торт называют мерзким, неприличным и «кринжовым». Немало лайков получил комментарий «Некоторым действительно надо показать всем, какие они горячие. Не круто».
Прежде всего я подумала о том, как бабушка подходит отрезать себе кусочек… А потом о том, как в 60 лет показывать внукам фотографии со своей свадьбы,
— пишет еще одна пользовательница Reddit.
«Отвратительно, кто только такое покупает и считает хорошей идеей?», «Это увидят семья и друзья, они надеялись — ура, кровиночка женится, очень хорошо, наконец остепенится — и вдруг такое», «С тем же успехом можно было украсить стену огромным плакатом Мы занимаемся сексом», — активно стыдят новобрачных другие авторы комментариев.
Кстати, на странице смелого кондитера на сайте Etsy есть и варианты, в которых «инициатива» исходит от сладкой невесты:
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