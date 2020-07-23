Названо допустимое количество фастфуда в месяц 

Научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян назвал допустимое количество фастфуда, которое можно съесть без вреда для здоровья. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».

Эксперт заявил, что он категорически против деления пищи на вредную и здоровую. По его мнению, все зависит от того, сколько именно и как часто ее едят. Например, рестораны быстрого питания можно посещать без опаски по меньшей мере раз в месяц.

Ранее нутрициолог Ольга Деккер рассказала о максимальном количестве черешни, которое допустимо съесть в течение дня. Эксперт рекомендовала диабетикам полностью отказаться от черешни сладких сортов, а аллергикам — избегать ягод с яркой окраской.