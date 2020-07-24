Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Россиян научили выбирать полезное мороженое

Lenta.ru
6 часов назад
Женский форум
Россиянам дали советы по выбору мороженого и научили выбирать полезные продукты. Об этом говорится в исследовании «Роскачества», которое есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Специалисты напомнили, что в классическом мороженом (молочном, сливочном и пломбире) категорически запрещено использовать растительные жиры. В мороженом с заменителем молочного жира их использовать разрешено, но не более 50 процентов от всей массы жира продукта. Также при производстве допускается использование пищевых красителей, ароматизаторов и подсластителей.
При выборе мороженого нужно обращать внимание на его внешний вид: цвет десерта должен быть равномерным. Если мороженое в глазури, то ее состав обязательно должен быть расшифрован на упаковке.
«Наличие белого налета и белых крупинок, точек на глазури говорят о нарушении технологии производства или неправильном хранении продукта», — предупредили в «Роскачестве».
Главные признаки некачественного продукта таковы: на мороженом есть кристаллики льда, упаковка смята, а после хранения в морозилке часть мороженого откалываются.
Женский форум
Еда,Lenta.ru
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоФото
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖ
Игры
Новости
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress