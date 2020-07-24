Простые способы отличить настоящий мед от подделки 

Видео рассказывает о мёде и о том, как отличить фальсификат от настоящего мёда. Мёд — один из тех продуктов, которые рекомендуют всем за исключением тех, у кого на него аллергия. Этот природный продукт заменяет сахар, в нём масса витаминов и микроэлементов, он невероятно долго хранится, не теряя свойств. Но все эти характеристики относятся лишь к меду качественному, а не к сахарному сиропу, который порой пытаются выдать за мёд. Почему на прилавках стало так много подделок и как найти настоящий мёд, узнайте из ролика.