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Простые способы отличить настоящий мед от подделки 

Елена Красовская 2 часа назад
Видео рассказывает о мёде и о том, как отличить фальсификат от настоящего мёда. Мёд — один из тех продуктов, которые рекомендуют всем за исключением тех, у кого на него аллергия. Этот природный продукт заменяет сахар, в нём масса витаминов и микроэлементов, он невероятно долго хранится, не теряя свойств. Но все эти характеристики относятся лишь к меду качественному, а не к сахарному сиропу, который порой пытаются выдать за мёд. Почему на прилавках стало так много подделок и как найти настоящий мёд, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что раскрыт секрет приготовления идеальных жареных сосисок.
Еда , Видео , Здоровье
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