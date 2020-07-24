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В исследовании "Роскачества" гражданам объяснили, как выбирать полезное мороженное.

Эксперты отметили, что в классическом молочном, сливочном мороженом и пломбире запрещено использовать растительные жиры.

В мороженом с заменителем молочного жира растительные жиры разрешены, но не более 50% от всей массы жира продукта.

При этом в производстве допускается использование, ароматизаторов, пищевых красителей и подсластителей.

Выбирая мороженое "Роскачество" советует обратить внимание на его внешний вид: цвет лакомства должен быть равномерным. Если мороженое покрыто глазурью, то на упаковке должен быть раскрыт и ее состав.

"Наличие белого налета и белых крупинок, точек на глазури говорят о нарушении технологии производства или неправильном хранении продукта", — предупредили в "Роскачестве".

Понять, что мороженое некачественное, можно по следующим основным признакам: на продукте есть кристаллики льда, упаковка смята, а после хранения в холодильнике часть мороженого откалывается.