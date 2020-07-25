Врач оценила полезность привычного рациона россиян 

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В средней полосе супы — часть пищевой культурной традиции, и не следует от них отказываться. Полезность привычного рациона россиян оценила гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Валентина Лупанова, передает «Комсомольская правда» в субботу, 25 июля.

«Супы действительно улучшают процесс пищеварения за счет большого количества экстрактивных веществ. (…) Но надо обратить внимание, что в период обострения какого-либо заболевания ЖКТ бульон надо варить из нежирных сортов мяса или использовать овощной бульон»,

— рассказала она.

Комментируя употребления компота во время обеда, Лупанова отметила, что запивание пищи на процесс пищеварения существенного влияния не оказывает.

На вопрос журналистов издания про привычку некоторых граждан «полирнуть» язву стопочкой врач заявила о вреде алкоголя для желудочно-кишечного тракта.

«При наличии заболеваний органов пищеварения, особенно в период обострения, не то что стопка беленькой запрещена, следует отказаться от крепкого кофе и чая»,

— подчеркнула специалист.

Она пояснила, что данные напитки повышают секрецию в желудке, что усугубляет течение болезни.