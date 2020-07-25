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Россиянам предложили альтернативу утреннему кофе 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Россиянам предложили альтернативу утреннему кофе
Фото: РИА Новости
Взбодриться утром можно не только с помощью кофе или крепкого чая. Полезной для сердца и нервной системы альтернативой могут выступить кофейные зерна в шоколаде, рассказала в интервью радио Sputnik нейропсихолог Ирина Хвингия.
Кофейные зерна в шоколаде дают такой же бодрящий эффект, что и чашка кофе, но имеют меньше неприятных последствий. В частности, они не могут вызвать перенапряжение мозга, которое можно заработать от большой дозы кофеина, уверяет Ирина Хвингия.
"Кофе за счет кофеина дает активность центральной нервной системе, но чрезмерное потребление дает обратную реакцию. От этого и внимание нарушается, и раздражительность повышается. От перенапряжения мозг начинает работать со сбоем. Шоколад не дает этому перенапряжению произойти из-за витаминов группы B. Он оказывает успокоительное действие и создает баланс",
— рассказала радио Sputnik нейропсихолог.
Кофейные зерна в шоколаде также несут в себе значительно меньше вреда для сердца человека, чем привычная кружка кофе.
"Кофе и кофеин плохо влияют на сердечно-сосудистую систему. Шоколад наоборот. Он снижает уровень холестерина и хорошо влияет на сердце. Кофе и шоколад взаимодополняют друг друга. Они снижают вредное воздействие друг друга",
— считает Ирина Хвингия.
При этом надо понимать, что ни кофе, ни кофейные зерна в шоколаде — это не панацея. Ирина Хвингия напоминает, что подобный "допинг" может решить временные проблемы, но с хроническим недосыпом и усталостью бороться не поможет.
"Пять зерен кофе в шоколаде более чем достаточно, чтобы немного активировать нервную систему и поддержать работоспособность на некоторое время. Здесь важно понимать, что даже если потреблять их тоннами, эффект все равно будет ненадолго. Если человек хронически не высыпается и спит меньше трех часов в сутки, то никакие зерна в шоколаде его в порядок не приведут. Здесь надо будет заняться режимом дня, а не увеличением количества зерен кофейных",
— рассказала нейропсихолог в интервью радио Sputnik.
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