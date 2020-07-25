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Россияне перестали экономить на еде 

Deita.ru 2 часа назад
Россияне перестали экономить на еде
Фото: Deita.ru
Жителей России больше беспокоила инфляция и здоровье, а на еде россияне экономить перестали, сообщает ИА DEITA.RU. Подобные выводы сделали специалисты Сбербанка, которые провели аналитику потребительских настроений жителей России за второй квартал текущего года.
Состояние здоровья наиболее сильно беспокоит россиян — данный фактор отметило 64% опрошенных. Жителей России, которых беспокоит инфляция оказалось чуть меньше — 45%, хотя за аналогичный период прошлого года каждый второй опрошенный был озадачен инфляцией.
Согласно исследованию, количество россиян, которые экономят на еде, сократилось. За второй квартал текущего года россиянин в среднем тратит на еду почти 39% от дохода, тогда как за аналогичный период минувшего года показатель не поднимался выше 38%. Наряду с этим исследователи отмечают, что популярность промоакций от магазинов снизилась. Если в первом квартале текущего года акционные товары для экономии предпочитали покупать 61% опрошенных, во втором квартале доля россиян уменьшилась до 56%.
Опрошенные отметили, что в условиях современного положения российской экономики надеются на финансовую поддержку от государства. 45% опрошенных рассчитывали на тот или иной вид выплат. Полученные средства россияне планируют потратить на повседневные расходы: 45% респондентов на продукты питания, 13% опрошенных на одежду, 9% на товары для детей, 7% на товары для дома.
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