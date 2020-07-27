Почему петрушка стала новым женским суперфудом 

Смотрите видео и узнайте, на какие чудеса способна обычная петрушка. Эта пряная трава доступна в течение всего года, а многие самостоятельно выращивают её на подоконнике, чтобы не покупать в магазине. Петрушка используется как добавка к салатам и вторым блюдам, она давно заняла место в ряду самых эффективных лекарственных трав, а поклонницы натуральной косметики готовят из неё отвары и лосьоны. Но петрушка — это ещё и замечательный суперфуд, способный составить конкуренцию модным экзотическим семенам чиа или ягодам годжи.