Россиян предупредили о смертельной опасности рыбы 

При неправильной обработке рыбная продукция может стать причиной смертельно опасных паразитарных болезней, предупреждает Роспотребнадзор

Как отмечается в сообщении, описторхоз, дифиллоботриоз, эхинококкоз, трихинеллез и другие биогельминтозы способны нанести значительный ущерб здоровью, привести к серьезным осложнениям, инвалидности, а в ряде случаев даже к летальному исходу.

Паразитозами можно заразиться при употреблении не только рыбы, но и ракообразных, моллюсков, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки.

В России больше всего распространены описторхоз, клонорхоз, дифиллоботриозы. Чаще всего люди заражаются описторхозом: в 2019 году было зарегистрировано более 19,5 тысячи случаев.

"Заражение человека происходит при употреблении в пищу рыбы семейства карповых: язь, елец, плотва, лещ, линь, красноперка, уклея, гольян, жерех, подуст и других в необеззараженном виде",

— сообщает пресс-служба ведомства.

При употреблении рыбной продукции также существует риск заражения анизакидозом или дифиллоботриозом — они характеризуются развитием патологических процессов в желудочно-кишечном тракте. Дифиллоботриоз часто сопровождается анемией.

Чтобы обезопасить себя от этих болезней, нужно варить рыбу не менее 15 минут с момента закипания либо жарить в масле не менее 20 минут. Мелкую рыбу необходимо солить в течение 14 дней, крупную — 40 дней из расчета два килограмма соли на десять килограммов рыбы.