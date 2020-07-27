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Россиян предупредили о смертельной опасности рыбы 

РИА Новости и ещё 3 4 часа назад
Россиян предупредили о смертельной опасности рыбы
Фото: Depositphotos
При неправильной обработке рыбная продукция может стать причиной смертельно опасных паразитарных болезней, предупреждает Роспотребнадзор.
Как отмечается в сообщении, описторхоз, дифиллоботриоз, эхинококкоз, трихинеллез и другие биогельминтозы способны нанести значительный ущерб здоровью, привести к серьезным осложнениям, инвалидности, а в ряде случаев даже к летальному исходу.
Паразитозами можно заразиться при употреблении не только рыбы, но и ракообразных, моллюсков, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки.
В России больше всего распространены описторхоз, клонорхоз, дифиллоботриозы. Чаще всего люди заражаются описторхозом: в 2019 году было зарегистрировано более 19,5 тысячи случаев.

"Заражение человека происходит при употреблении в пищу рыбы семейства карповых: язь, елец, плотва, лещ, линь, красноперка, уклея, гольян, жерех, подуст и других в необеззараженном виде",

— сообщает пресс-служба ведомства.
При употреблении рыбной продукции также существует риск заражения анизакидозом или дифиллоботриозом — они характеризуются развитием патологических процессов в желудочно-кишечном тракте. Дифиллоботриоз часто сопровождается анемией.
Чтобы обезопасить себя от этих болезней, нужно варить рыбу не менее 15 минут с момента закипания либо жарить в масле не менее 20 минут. Мелкую рыбу необходимо солить в течение 14 дней, крупную — 40 дней из расчета два килограмма соли на десять килограммов рыбы.
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Женский форум
Еда , Роспотребнадзор
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