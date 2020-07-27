Названа смертельная опасность рыбы

Роспотребнадзор предупредил, что при неправильной обработке рыба может стать причиной смертельно опасных заболеваний. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о паразитозах. Описторхоз, дифиллоботриоз, эхинококкоз, трихинеллез и другие биогельминтозы могут привести к инвалидности и даже летальному исходу.

"Заражение человека происходит при употреблении в пищу рыбы семейства карповых: язь, елец, плотва, лещ, линь, красноперка, уклея, гольян, жерех, подуст и других в необеззараженном виде", — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Кроме того, можно заразиться при употреблении моллюсков, ракообразных, земноводных и пресмыкающихся.

Чаще всего в России болеют описторхозом. В прошлом году в стране зарегистрировали более 19,5 тысячи случаев.

Чтобы не заразиться, необходимо варить рыбу не менее 15 минут после закипания воды или жарить не менее 20 минут. Солить ее нужно в течение 14 дней. Если рыба крупная, то — 40 дней. На десять килограммов рыбы необходимо два килограмма соли.