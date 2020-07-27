Как выбрать свежую рыбу без паразитов

Когда ходишь по магазинам и выбираешь продукты, больше всего не хочется платить за испорченный товар. И если с фруктами и овощами все понятно, то с рыбой все еще случаются промахи. «Рамблер» выяснил, как выбрать качественную рыбу.

По цвету

Конечно, качество замороженного товара будет определить практически невозможно. Зато цвет свежей рыбы вполне реально оценить. Видите желто-зеленые оттенки на тушке? Сразу откладывайте рыбу в сторону, она несвежая.

По запаху

Неприятный, тухлый и "аммиачный" ароматы говорят о том, что рыба лежит уже не первый день. Если почувствовали запах хлора, значит продукт напичкали химикатами.

По голове

Фраза о том, что рыба гниет с головы, полностью оправдывает себя, поэтому изучите ее подробнее. Глаза должны быть светлыми, а жабры яркими и закрытыми, неприятного запаха из жабр идти не должно.

К сожалению, любая рыба в естестественных водоемах, может быть заражена паразитами. Исключение составляют рыба, выведенная в искусственно, где регулярно проводятся меры по профилактике заболевания рыб.

Если вы разрезали рыбу и обнаружили в ней глистов, помните, что такой ужин может стать опасным.