Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиян научили выбирать качественный сыр 

Lenta.ru и ещё 7 2 часа назад
Россиян научили выбирать качественный сыр
Фото: Lenta.ru
Лучше всего покупать продукт с тонкой, ровной и неповрежденной коркой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.
По словам специалистов, на разрезе в качественном сыре не должно быть трещин и неровностей. Что касается запаха, то допустим пряный аромат или слегка кисловатый. «Ни в коем случае не прогорклый, тухлый, сальный. Не допустимо наличие плесени, за исключением специальных сортов», — говорится в сообщении.
Цвет сыра может варьироваться от белого до желтого, но должен быть равномерным по всей массе. Равномерной должна быть и консистенция, рыхлость и трещины не допускаются.
Ранее специалисты Роспотребнадзора предупреждали о необходимости правильной обработки сырой рыбы, чтобы избежать заражения паразитами. Варить рыбу следует не менее 15 минут, засаливать мелкую рыбу нужно не менее двух недель, а крупную — не менее 40 дней.
Видео дня. Как по прическе определить бабника
Последние новости
Россиян наградят за работу над голосованием по Конституции Россиян наградят за работу над голосованием по Конституции Российские банки потеряли вкладов на сотни миллионов долларов Российские банки потеряли вкладов на сотни миллионов долларов Стало известно о нежелании Европы открывать границы для россиян Стало известно о нежелании Европы открывать границы для россиян
Еда , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Такого прошлого я не пожелаю ни одной»
«Такого прошлого я не пожелаю ни одной»
Как стирать кроссовки в стиральной машине
Как стирать кроссовки в стиральной машине
Что женщины действительно любят в постели
Что женщины действительно любят в постели
Видео
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Дочь Дарьи Мороз унаследовала красоту бабушки
03:08
Дочь Дарьи Мороз унаследовала красоту бабушки
Звёзды Дети
Что стало с самыми красивыми близняшками мира
03:16
Что стало с самыми красивыми близняшками мира
Дети Звёзды
Романы, о которых звезды предпочли забыть
03:27
Романы, о которых звезды предпочли забыть
Звёзды Любовь
Что делать, чтобы холодильник служил десятилетиями
03:52
Что делать, чтобы холодильник служил десятилетиями
Дом и сад
Каменских сверкнула худобой в змеином купальнике
02:49
Каменских сверкнула худобой в змеином купальнике
Звёзды Красота
Как по прическе определить бабника
02:38
Как по прическе определить бабника
Психология
Почему петрушка стала новым женским суперфудом
05:12
Почему петрушка стала новым женским суперфудом
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение