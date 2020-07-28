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Названо лучшее детское пюре 

Lenta.ru и ещё 6 6 часов назад
Названо лучшее детское пюре
Фото: Depositphotos
Специалисты Роскачества проверили детское пюре из цветной капусты и назвали лучшее. Об этом говорится в исследовании, которое имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Эксперты проверили продукцию 15 самых популярных марок, к 12 у них не было претензий. «В результате лабораторных исследований эксперты не обнаружили медь, кадмий, ртуть и тяжелые металлы, а как известно, овощи обладают способностью накапливать тяжелые металлы», — говорится в исследовании. Также в пюре не было крахмала и соли, как и положено по стандарту. Больше всего цветной капусты оказалось в пюре марки «Спеленок», «Расти большой» и «Сады Придонья».

У одной торговой марки были выявлены несоответствия по микробиологии — в продукции обнаружили кокки и неспорообразующие палочки.

Это могло произойти из-за нарушения упаковки. Также у двух торговых марок из исследуемых были обнаружены несоответствия по маркировке: у одной из них — отклонения по белку, у другой — по калию.
Ранее эксперты Роскачества предупредили об опасности употребления хлеба с плесенью. Эксперты предупреждают, что хлеб с плесенью необходимо выкидывать, только отрезать пораженную часть нельзя. Дело в том, что сам грибок проникает в продукт до появления видимого пушистого налета, так что остальная часть к моменту возникновения плесени тоже может быть поражена.
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