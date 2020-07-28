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Названа максимально допустимая порция арбуза в день 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян назвал максимальную порцию арбуза, которую допустимо съесть без вреда для здоровья. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По словам эксперта, арбузы обладают множеством полезных свойств. Эти плоды отличаются высоким содержанием бета-каротина, B5, A, B6, кремния, кальция, магния, калия, натрия, железа, цинка и фосфора. Кроме того, в них есть фолиевая кислота и аминокислота лизин, которая улучшает освоение кальция.
Тутельян отметил, что умеренное употребление арбузов помогает притупить чувство голода, что может быть полезно при похудении. Это связано с тем, что в арбузах много жидкости, которая заполняет желудок и уменьшает желание съесть что-то калорийное.
По оценке Тутельяна, взрослая порция должна быть ограничена 400-500 граммами, а детская — 300-400 граммами. При этом арбузы лучше есть после основного приема пищи.
Ранее нутрициолог Ольга Деккер рассказала о максимальном количестве черешни, которое допустимо съесть в течение дня. Эксперт рекомендовала диабетикам полностью отказаться от черешни сладких сортов, а аллергикам — избегать ягод с яркой окраской.
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