Стало известно, сколько арбуза в день можно употреблять без вреда для здоровья. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на научного руководителя Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академика РАН Виктора Тутельяна.
Эксперт рассказал, что в арбузе содержится много полезных веществ. Например, бета-каротин, B5, A, B6, кремний, кальций, магний, калий, натрий, железо, цинк и фосфор. Умеренное употребление арбуза может помочь при похудении, так как притупляет чувство голода из-за большого количества жидкости.
Тутельян заявил, что порция арбуза в день у взрослых не должна превышать 400-500 грамм, а детская — 300-400 грамм. Он также порекомендовал употреблять ягоду после основного приема пищи.
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