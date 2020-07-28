Стало известно, сколько арбуза в день можно употреблять без вреда для здоровья. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на научного руководителя Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академика РАН Виктора Тутельяна.

Эксперт рассказал, что в арбузе содержится много полезных веществ. Например, бета-каротин, B5, A, B6, кремний, кальций, магний, калий, натрий, железо, цинк и фосфор. Умеренное употребление арбуза может помочь при похудении, так как притупляет чувство голода из-за большого количества жидкости.