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Куриные яйца с дефектами: безопасно ли их есть 

Мира Маркина 3 часа назад
Куриные яйца с дефектами: безопасно ли их есть
Фото: depositphotos.com
Двойной желток, бурые вкрапление и другие дефекты, которые можно встретить у яиц, иной раз вводят нас в ступор: можно ли есть такие продукты без вреда для здоровья? Выяснял "Рамблер".

Дефекты скорлупы

Покупая яйца напрямую у владельцев кур, вы наверняка сталкивались с такими странностями, как наросты или неровности на скорлупе. Но это не повод для беспокойства: таким образом на яйцах откладывается кальций, который не сгладился во время кладки. Наросты кажутся нам дефектом просто потому, что в магазины такие продукты, как правило, не попадают.

Двойной желток

Из-за чего точно не стоит переживать, так это из-за двойного желтка. Питательных веществ в таких яйцах больше, а вот встречаются они крайне редко. На это есть несколько причин. Во-первых, на фабриках яйца просвечивают, и двухжелтковые попросту не отдают торговым точкам, — они считаются бракованными. Но не потому, что могут нанести вред, а лишь из-за того, что они не соответствуют требованиям стандартов.
Во-вторых, такие яйца откладывают только молодые куры, которые только начали нестись, и старые, у которых возникают гормональные сбои.

Сгустки крови

Больше всего людей подчас пугают сгустки крови в сыром яйце. Но на самом деле они также не представляют опасности. Кровь появляется в результате разрывов кровеносных сосудов во время овуляции, когда желток отделяется от яичника курицы. После этого он движется по яйцеводу мимо разорванных капилляров, а затем покрывается белковой оболочкой. Именно так сгустки попадают в белок.
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