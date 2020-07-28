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Названа опасность дыни для некоторых людей 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
Названа опасность дыни для некоторых людей
Фото: Диана Миндубаева / «Коммерсантъ»
Врач-диетолог Елена Соломатина назвала несколько групп людей, которым не рекомендуется есть дыню. Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва».
По словам эксперта, дыню не следует давать детям до двух лет, поскольку у них она может вызвать расстройство желудка. Кроме того, ее следует избегать при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и сахарном диабете.

Особую угрозу представляют дыни с высоким содержанием нитратов, которые можно отличить по твердым прожилкам.

«Нитратные» плоды опасны для детей, пожилых, людей с хроническими заболеваниями, беременных женщин и кормящих матерей. «Нитраты в организме превращаются в нитриты, — пояснила Саломатина. — Они блокируют гемоглобин, он переходит в неактивную форму, ткани перестают дышать. Нарушается обмен веществ».
В то же время она отмечает, что дыни обладают множеством полезных свойств.
Ранее сообщалось, что научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян назвал максимальную порцию арбуза, которую допустимо съесть без вреда для здоровья. По мнению эксперта, арбузы лучше есть после основного приема пищи.
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Еда , Елена Соломатина , РАН
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