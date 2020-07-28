Названа опасность дыни для некоторых людей 

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала несколько групп людей, которым не рекомендуется есть дыню. Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, дыню не следует давать детям до двух лет, поскольку у них она может вызвать расстройство желудка. Кроме того, ее следует избегать при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и сахарном диабете.

Особую угрозу представляют дыни с высоким содержанием нитратов, которые можно отличить по твердым прожилкам.

«Нитратные» плоды опасны для детей, пожилых, людей с хроническими заболеваниями, беременных женщин и кормящих матерей. «Нитраты в организме превращаются в нитриты, — пояснила Саломатина. — Они блокируют гемоглобин, он переходит в неактивную форму, ткани перестают дышать. Нарушается обмен веществ».

В то же время она отмечает, что дыни обладают множеством полезных свойств.