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Почему нельзя выкидывать картофельную кожуру 

Анастасия Иванова 51 минуту назад
В чем польза картофельной кожуры
Фото: depositphotos.com
Картофель — очень полезный продукт. Но очень важно есть корнеплод вместе с кожурой. «Рамблер» расскажет почему.
Картофель богат крахмалом, содержит в своем составе белок и является источником витамина С. Также в нем много калия, фосфора, магния и цинка. Кроме того, в картофеле имеются важные микроэлементы такие, как железо, марганец, медь, цинк и витамины.
Большинство из перечисленных веществ находятся именно в кожуре — половина от всего количества пищевых волокон, а также много минеральных веществ: кальций, цинк, железо, калий, тиамин, рибофлавин.
Пищевые волокна и клетчатка, которые есть в кожуре, помогают нормализовать пищеварение, борются с запорами, поддерживают баланс электролитов благодаря калию, являются источниками антиоксидантов.
Кроме того, они способствуют снижению уровня гликемического индекса картофеля, что важно для людей с сахарным диабетом. А витамин С, также находящийся в кожуре, может снизить тягу к сладкому.
Важно учитывать тот факт, что в процессе длительной тепловой обработки крахмал разрушается. Поэтому, чтобы сохранить как можно больше полезных свойств, готовьте корнеплод с кожурой, стараясь минимизировать степень обработки.
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