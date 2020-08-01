В чем польза картофельной кожуры

Картофель — очень полезный продукт. Но очень важно есть корнеплод вместе с кожурой. «Рамблер» расскажет почему.

Картофель богат крахмалом, содержит в своем составе белок и является источником витамина С. Также в нем много калия, фосфора, магния и цинка. Кроме того, в картофеле имеются важные микроэлементы такие, как железо, марганец, медь, цинк и витамины.

Большинство из перечисленных веществ находятся именно в кожуре — половина от всего количества пищевых волокон, а также много минеральных веществ: кальций, цинк, железо, калий, тиамин, рибофлавин.

Пищевые волокна и клетчатка, которые есть в кожуре, помогают нормализовать пищеварение, борются с запорами, поддерживают баланс электролитов благодаря калию, являются источниками антиоксидантов.

Кроме того, они способствуют снижению уровня гликемического индекса картофеля, что важно для людей с сахарным диабетом. А витамин С, также находящийся в кожуре, может снизить тягу к сладкому.