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Россиян предупредили о вреде холодного чая 

Lenta.ru и ещё 16 6 часов назад
Россиян предупредили о вреде холодного чая
Фото: Lenta.ru
Эксперты Роскачества предупредили россиян о вреде холодного чая и кофе в жару: эти напитки очень калорийные. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.
Часто, чтобы скрыть горечь, в кофе добавляются сахар и сливки, также в составе охлажденного кофе могут быть стабилизаторы и подсластители. Что касается охлажденного чая, то в полулитровой банке может быть до 50 граммов сахара, то есть максимальная рекомендованная врачами суточная доза. В Роскачестве рекомендуют готовить чай дома, охлаждая напиток в холодильнике. В него можно добавить мяту и лимон.
Ранее специалисты Роскачества предупреждали о вреде употребления хлеба с плесенью. Эксперты подчеркнули, что такой продукт необходимо выкидывать, только отрезать пораженную часть нельзя. Дело в том, что сам грибок проникает в продукт до появления видимого пушистого налета, так что остальная часть к моменту возникновения плесени тоже может быть поражена.
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