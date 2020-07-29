Россиян предупредили о вреде холодного чая 

Эксперты Роскачества предупредили россиян о вреде холодного чая и кофе в жару: эти напитки очень калорийные. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Часто, чтобы скрыть горечь, в кофе добавляются сахар и сливки, также в составе охлажденного кофе могут быть стабилизаторы и подсластители. Что касается охлажденного чая, то в полулитровой банке может быть до 50 граммов сахара, то есть максимальная рекомендованная врачами суточная доза. В Роскачестве рекомендуют готовить чай дома, охлаждая напиток в холодильнике. В него можно добавить мяту и лимон.

Ранее специалисты Роскачества предупреждали о вреде употребления хлеба с плесенью. Эксперты подчеркнули, что такой продукт необходимо выкидывать, только отрезать пораженную часть нельзя. Дело в том, что сам грибок проникает в продукт до появления видимого пушистого налета, так что остальная часть к моменту возникновения плесени тоже может быть поражена.