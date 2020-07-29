Назван лучший карбонад 

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Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование карбонада популярных марок. Копия протоколов испытаний имеется в распоряжении «Ленты.ру». В тестировании приняла участие продукция брендов: «Велком», «Великолукский мясокомбинат», «Мясной Дом Бородина», «Ближние горки», «Микоян», «Рублевский» и «Рузком».

В сразу трех образцах — «Велком», «Ближние горки», «Великолукский мясокомбинат» — выявлены нарушения по микробиологическим показателям: высокий уровень обсемененности мезофильной микрофлорой. Кроме того, в образцах «Мясной Дом Бородина» и «Микоян» обнаружен крахмал, а у карбонада «Велком», «Ближние горки», «Микоян», «Рублевский», «Рузком» специалисты отметили несвойственный данному виду продукта вкус и запах.

В итоге в черный список попал карбонад торговых марок «Велком», «Великолукский мясокомбинат», «Мясной Дом Бородина», «Ближние горки», «Микоян», «Рузком»