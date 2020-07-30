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Российский врач предупредил об опасности от горячей еды 

Letidor.ru и ещё 9 6 часов назад
Горячую еду назвали опасной для здоровья
Фото: Letidor.ru
И назвал идеальную для желудка и пищевода температуру пищи.
Российский эксперт не согласен с бытующим мнением, что горячая еда полезна для здоровья. Да, организм человека может приспособиться к такой пище, но пользы в подобной адаптации нет. Гастроэнтеролог Сергей Вялов отмечает, что очень важно различать горячую и теплую еду, поскольку сильно нагретые продукты питания могут в конечном итоге довести до язвы желудка.
Врач подчеркнул, что при постоянном потреблении горячей пищи человек адаптируется к высокой температуре и его чувствительность снижается.

Постепенно теряется самоконтроль в отношении того, насколько пища реально горячая. Со временем возникает воспаление в желудке, когда разрушаются сами клетки желудка. Это воспаление мы называем гастритом, который может дорасти до язвы,

— объяснил российский эксперт в интервью радио Sputnik.
Идеальной для организма эксперт считает комнатную температуру пищи. Однако, каким-то образом специально контролировать температуру потребляемой еды не нужно. Нужно только прислушиваться к своему организму, который сам в состоянии это сделать. «Тест» на температуру можно провести, просто отправив в рот ложку еды или сделал глоток жидкости. Если горячо — то лучше остудить еду или подождать пока она сама остынет.

Слизистая оболочка в полости рта состоит из многих слоев. Она более устойчивая, более грубая. Слизистая оболочка, которая дальше в пищеводе и желудке, — однослойная и более чувствительная к повреждениям,

— пояснил Вялов.
Гастроэнтеролог предупредил, что горячая вода (95 градусов) сразу же сожжет слизистую оболочку полости рта.
К слову, российский диетолог рассказала об опасных сахарозаменителях.
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Еда , Здоровье , ИА Sputnik
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