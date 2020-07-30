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Россиянам назвали самые опасные алкогольные коктейли 

Lenta.ru и ещё 9 12 часов назад
Россиянам назвали самые опасные алкогольные коктейли
Фото: Globallookpress.com
Крепкий алкоголь в сочетании с любыми газированными напитками может быть очень опасен, так как газация воды усиливает всасывание этанола в кровь. Помимо этого употребление таких коктейлей чревато отсроченным эффектом, когда опьянение наступает неожиданно и оказывается крайне тяжелым. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» предупредила врач-диетолог Анна Белоусова.
По ее словам, одним из самых опасных алкогольных коктейлей считается «Ерш», сочетающий пиво и водку.

«Его особенность в том, что опьянение оказывается намного сильнее ожидаемого — как если бы человек выпил пол-литра водки», — подчеркнула врач.

Также Белоусова посоветовала с осторожностью пить ликеры и ликерные коктейли, например, «Б-52». Их сладость маскирует крепость напитка, из-за чего он пьется быстрее, легче и в больших количествах, однако опьянение наступает незаметно. Коктейли с добавлением сиропов или сока, в частности «Отвертка», могут также маскировать некачественный алкоголь.
Диетолог призвала не употреблять алкоголь в жаркое время года. Так, при желании стоит пить спиртные напитки в вечернее время, отдавая предпочтение некрепким видам. А в случае тяжелого опьянения она порекомендовала принимать сорбенты, например, активированный уголь.
Ранее россиянам посоветовали подходящие для пикника вина. Так, ликерные вина не стоит брать на природу, потому что они тяжеловаты для жаркого периода. Из красных вин лучше брать не очень сложные, но с хорошо выраженными оттенками фруктов и пряностей. А белое вино для пикника не должно быть «слишком простым и легким». Также отдыхающим порекомендовали бросить в бокал пару кубиков льда, чтобы соблюсти необходимую температуру подачи.
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