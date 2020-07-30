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Названа «обманывающая» россиян еда 

Lenta.ru и ещё 1 30 июля 2020
Названа еда, «обманывающая» россиян
Фото: Depositphotos
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» рассказал о продуктах на полках магазинов, которые могут ввести покупателя в заблуждение. Комментарий организации поступил в «Ленту.ру».
В список товаров, с которыми могут обмануться российские покупатели, «Росконтроль» включил спаржу по-корейски, крабовые палочки, синтетическую икру, зефир в шоколаде, арахис и банан. Как пояснили эксперты, арахис ошибочно называют орехом, на самом деле он относится к бобовым.

Банан не является фруктом, его правильно причислять к ягоде, поскольку растение, на котором он растет, — трава.

По словам специалистов, спаржа по-корейски называется спаржей на постсоветских территориях только из-за внешнего сходства. На самом же деле она производится из пенки, снятой с кипящего соевого молока, которую затем сушат и сворачивают в трубочки. Крабовые палочки не содержат крабового мяса, а производятся из рыбного фарша, называющегося сурими. Хотя законодательство обязывает производителей писать в маркировке слово «имитация», обычно это делают маленькими буквами, поэтому некоторые покупатели ошибочно считают, что в них есть мясо краба.

Эксперты также указали, что зефир в шоколаде на самом деле часто покрывается кондитерской глазурью, которая готовится из заменителей масла какао и не имеет отношения к шоколаду.

То же относится к глазированным сыркам. Еще одним вводящим в заблуждение продуктом оказалась синтетическая или белковая икра, придуманная еще в СССР. Изначально ее готовили белковым методом из яиц, растительного масла и добавок, однако такой продукты был невкусным.
Со временем методологию усовершенствовали, и сейчас икру делают из рыбных продуктов, вытяжки морских водорослей, молочной и лимонной кислоты, консервантов. Настоящей икрой такой продукт не является.
Ранее в организации предупредили о содержании в еде фосфатов, которые широко используются в качестве регуляторов кислотности и стабилизаторов. По словам экспертов, вещество безопасно, если поступает в организм в соотношении 1 к 1 с кальцием. Если баланс нарушается, это может грозить остеопорозом.
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