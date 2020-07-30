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Названа опасность картофельного пюре 

Вечерняя Москва 6 часов назад
Названа опасность картофельного пюре
Фото: Вечерняя Москва
Зарубежные медики пришли к выводу, что популярное среди российских жителей картофельное пюре повреждает сосуды и может спровоцировать инсульт, пишет сайт argumenti.ru.
Сообщается, что используемые при приготовлении картофельного пюре ингредиенты в виде сливок или цельного молока в сосудах образуются холестериновые бляшки, что может привести к инсульту.
Ранее специалист в области онкологии, врач–проктолог Елена Смирнова рассказала что картофель опасен для диабетиков, а также от высокой калорийности овоща могут пострадать люди с ожирением, но даже этот продукт можно приготовить так, чтобы максимально снизить вред фигуре, сообщал ФАН.

— Меньше всего калорий у картофеля, сваренного в мундире — 66 калорий на 100 граммов. Отварной без кожуры дает 75 колорий, запеченный в кожуре — 80 калорий, жареный — почти 200 калорий, — сказала специалист.

Она отметила, что есть картофель можно, но главное не злоупотреблять и не готовить продукт на ужин, так как он очень калориен.
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