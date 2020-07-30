Зачем я жарю мясо на банановой кожуре

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О полезных свойствах бананов известно всем, но не многие знают о том, что и кожуре этого продукта можно найти достойное применение, а не просто выбросить ее в мусорное ведро. От подруги я узнала, что на банановой кожуре она давно жарит мясо. Лайфхаком делюсь с читателями “Рамблера”.

Оказывается мясо очень удобно готовить на банановой кожуре. Она не даст продукту пригореть, а кроме того сделает мясо очень сочным и мягким. Особенно такой способ приготовления порадует любителей куриной грудки, которая частенько получается суховатой, стоит ее только чуть передержать на огне.

Никакой особенной сложности в приготовлении мяса таким образом нет. Банановой кожурой необходимо лишь выстелить дно сковороды или противень, а на нее выложить подготовленное мясо. Далее блюдо необходимо готовить как обычно. Единственный нюанс — не забудьте тщательно промыть банановую кожуру под проточной водой.