Разрешен спор между любителями сметаны и майонеза 

Любовь россиян к сметане и майонезу не имеет границ, рассказала врач-диетолог и сотрудник "ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи" Наталья Денисова . В интервью радио Sputnik она указала на причину этой любви и ее последствия.

Сметана — традиционный кисломолочный продукт в российской кулинарной традиции. Она повсеместно используется и для заправки салатов, и в качестве соуса к мясным и рыбным блюдам, и как самостоятельное блюдо. Сметана — не идеальна, у нее есть и, безусловно, полезные свойства, и не очень, рассказала диетолог Наталья Денисова. По ее словам, главная польза в пробиотиках, а главный вред — в насыщенных жирах.

"Сметана — это кисломолочный продукт. Все кисломолочные продукты полезны априори за счет того, что в них есть пробиотики, которые помогают переваривать продукты. Плюс к этому, сметана является источником белков и витаминов. Но в каждой бочке меда есть ложка дегтя. Диетологи не любят сметану за содержание жира и именно насыщенного жира. Насыщенные жиры надо в нашем питании ограничивать", — пояснила диетолог.

Конкурировать по популярности со сметаной в качестве заправок для салатов в России может только майонез, хотя это тоже неоднозначный продукт.

"Если мы возьмем состав майонеза, то он приготовлен на основе растительного масла с добавлением яичного желтка, горчицы, уксуса, соли и тому подобного. Если мы возьмем исходные продукты, то они очень ценные и очень полезные. Недостаток майонеза — это высочайшая калорийность. Употребляя салат с майонезом, мы употребляем очень много калорий, но вместе с этими мы получаем витамин E, полиненасыщенные жирные кислоты и различные полезные витамины, которые есть в желтке", — рассказала радио Sputnik Наталья Денисова.

Считать майонез или сметану исключительно полезным или исключительно вредным продуктом современная диетология не может, уверяет Наталья Денисова. По ее словам, главная проблема не в самих соусах, а в том, как много и как часто их употребляют. Если ограничивать себя, то все будет хорошо.