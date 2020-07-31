Разрешен спор между любителями сметаны и майонеза 

"Сметана — это кисломолочный продукт. Все кисломолочные продукты полезны априори за счет того, что в них есть пробиотики, которые помогают переваривать продукты. Плюс к этому, сметана является источником белков и витаминов. Но в каждой бочке меда есть ложка дегтя. Диетологи не любят сметану за содержание жира и именно насыщенного жира. Насыщенные жиры надо в нашем питании ограничивать", — пояснила диетолог.
"Если мы возьмем состав майонеза, то он приготовлен на основе растительного масла с добавлением яичного желтка, горчицы, уксуса, соли и тому подобного. Если мы возьмем исходные продукты, то они очень ценные и очень полезные. Недостаток майонеза — это высочайшая калорийность. Употребляя салат с майонезом, мы употребляем очень много калорий, но вместе с этими мы получаем витамин E, полиненасыщенные жирные кислоты и различные полезные витамины, которые есть в желтке", — рассказала радио Sputnik Наталья Денисова.
"Самым идеальным будет чередование. Не надо зацикливаться на одном из этих двух соусов. Если мы делаем салаты, то один день можно заправить сметаной, на следующий майонезом, а на третий день растительным маслом с лимонным соком, а потом еще можно заправить обезжиренным йогуртом для совсем уже диетического салатика. 1-2 раза в неделю можно употреблять эти соусы без вреда для здоровья. Главное не делать это регулярно", — заключила диетолог в интервью радио Sputnik.