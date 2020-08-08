Какие съедобные грибы могут быть опасными 

В связи с приближающимся началом сезона важно знать, какие грибы могут быть опасны для здоровья. "Рамблер" разобрался, как их правильно выбирать и как готовить.
Для кого опасны
Употребление грибов категорически запрещено людям с заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Во-первых, эта пища очень тяжелая, от нее могут появиться вздутие, диарея или запор. Во-вторых, грибы повышают кислотность в желудке, что плохо скажется на людях с гастритом, панкреатитом и язвой. В случае тяжелых заболеваний это может быть опасно.
Врачи рекомендуют варить грибы и делать из них супы-пюре или добавлять в другие блюда. Так они будут легче усваиваться. Хуже всего, когда грибы жарят с картошкой. Они впитывают все масло, а крахмал создает дополнительную нагрузку на органы пищеварения.
Какие грибы выбирать
Распространенные дешевые грибы, например, вешенки, лисички, опята и сыроежки могут впитывать токсины. Если они растут в неблагоприятной экологической среде, то при варке супа, например, они выпустят все токсины в бульон. В случае, если человек их употребит, это неблагоприятно скажется на его здоровье, например, может вызвать отравление. Врачи рекомендуют покупать грибы в супермаркетах. Там продаются только те, которые были выращены на специальных фермах, поэтому считаются безопаснее. Еще один вариант — собирать грибы в лесу самостоятельно, если есть такая возможность. Покупать на рынке "с рук" не стоит, так как вы никогда не узнаете, где росли эти грибы. Возможно, их собрали у автомобильной трассы.