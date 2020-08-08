Какие съедобные грибы могут быть опасными 

В связи с приближающимся началом сезона важно знать, какие грибы могут быть опасны для здоровья. "Рамблер" разобрался, как их правильно выбирать и как готовить.

Для кого опасны

Употребление грибов категорически запрещено людям с заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Во-первых, эта пища очень тяжелая, от нее могут появиться вздутие, диарея или запор. Во-вторых, грибы повышают кислотность в желудке, что плохо скажется на людях с гастритом, панкреатитом и язвой. В случае тяжелых заболеваний это может быть опасно.

Врачи рекомендуют варить грибы и делать из них супы-пюре или добавлять в другие блюда. Так они будут легче усваиваться. Хуже всего, когда грибы жарят с картошкой. Они впитывают все масло, а крахмал создает дополнительную нагрузку на органы пищеварения.

Какие грибы выбирать