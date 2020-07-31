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Названа опасность персиков и абрикосов для некоторых людей 

Lenta.ru 1 час назад
Названа опасность персиков и абрикосов
Фото: Lenta.ru
Врач-диетолог Инна Кононенко назвала максимальное количество персиков и абрикосов, которое можно съесть в течение дня. Об этом сообщает «Росбалт».
По словам эксперта, поскольку калорийность этих плодов составляет около 45 калорий на 100 граммов, суточная порция не должна превышать 200-300 граммов. Переедание может привести к набору избыточного веса.
Кононенко отметила, что абрикосы и персики не следует есть больным с сахарным диабетом, людям с повышенной кислотностью желудка или с избыточным весом. Эти плоды также представляют опасность для людей с обострением желудочно-кишечных заболеваний, панкреатитом и гастритом.
Ранее нутрициолог Ольга Деккер рассказала о максимальном количестве черешни, которое допустимо съесть в течение дня. Эксперт рекомендовала диабетикам полностью отказаться от черешни сладких сортов, а аллергикам — избегать ягод с яркой окраской.
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