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Россиян предостерегли от покупки готового фарша 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Россиян предостерегли от покупки готового фарша
Фото: Lenta.ru
Готовый фарш лучше не покупать, потому что на глаз невозможно определить его состав: там может оказаться мало мяса, зато много жира и хрящей. Об этом предостерег россиян историк кулинарии Антон Прокофьев в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Он добавил, что фарш лучше провернуть дома или попросить об этом продавца в магазине. Эксперт также уточнил, что в домашних мясорубках мясо зачастую передавливается, поскольку ножи в них недостаточно остры. А цены на профессиональное оборудование начинаются с 30 тысяч рублей.
Кроме того, Прокофьев посоветовал замораживать части мясорубки. «Мясо, которое подвергается измельчению, не должно нагреваться выше четырех градусов Цельсия. Это гарантирует вашу пищевую безопасность. Мясо должно быть холодным, можно положить его в морозильник, предварительно нарезав тонкими небольшими кусками», — сказал он.
Чтобы приготовить фарш для котлет, уточнил эксперт, важно его тщательно вымесить, а затем покидать шлепками об тарелку, таким образом выбив из него воздух. Это особенно важно при приготовлении люля-кебаб, ведь иначе он просто рассыплется на шампуре, подытожил Прокофьев.
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