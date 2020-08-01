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Российский диетолог сравнила пользу мяса и рыбы 

Lenta.ru и ещё 4 3 часа назад
Диетолог сравнила пользу мяса и рыбы
Фото: Lenta.ru
Елена Чигия, кандидат медицинских наук, врач-диетолог, сравнила пользу от мяса и рыбы. Свои рассуждения она озвучила в интервью радио Sputnik.
По словам специалиста, оба продукта нужны организму, но у каждого из них есть свои особенности.

«Больше всего Омеги-3 в жирных рыбах, таких как лосось, скумбрия, сельдь и сардины. Рыбу можно есть несколько раз в неделю. Главное, не переборщить с жиром, так как рыбий жир, несмотря на всю его пользу, ничуть не менее калориен, чем любой другой — 9 ккал на 1 грамм жира», — рассказала врач.

Она подчеркнула, что людям с избыточным весом лучше выбирать менее жирные сорта рыбы: из морских — минтай, навага, хек, а из речных — щука, карп, карась, лещ и судак.
Она также напомнила, что одна из самых здоровых систем питания — средиземноморская — не случайно включает в себя рыбу и морепродукты. Чигия подтвердила, что рыба благотворно влияет на работу сердца, улучшает общее самочувствие, снижает уровень холестерина в крови, повышает иммунитет и является отличным антиоксидантом, препятствуя возникновению рака.
Говоря о мясе животных, диетолог сказала, что в нем также содержится ценный жир Омега-3, но его наличие зависит от кормов: больше всего жирных кислот присутствует у домашнего скота, который разводят на свободном выпасе. Однако даже в этом случае ему трудно будет сравнится с рыбой, уточнила она. Говоря о белке, диетолог отметила, что и рыба, и мясо служат его ценными источниками.

«Мясо молодых животных и старых отличается. В мясе молодых животных меньше холестерина, поэтому если у человека его уровень повышен, то лучше есть мясо бычков или молодых свиней. Но здесь опять есть одно "но". В мясе молодых животных много пуринов», — сказала Чигия

Она отметила, что пурины являются веществами, из которых образуется мочевая кислота:

«При накоплении в организме нарушается их выведение, в результате чего самочувствие человека ухудшается. Они могут откладываться на суставах, и тогда может начаться подагра».

Однако, по словам специалиста, от мяса отказываться не стоит, вместо этого следует употреблять его не чаще 1-2 раз в неделю. Чигия также сказала, что в идеале стоит чередовать мясо с рыбой. Это поспособствует получению всех полезных веществ.
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