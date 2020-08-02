В России умерла самая тяжелая жительница 

В Тюмени на 58 году скончалась Любовь Нурдинова. Женщина считалась самой тяжелой жительницей страны, сообщает НСН.

О причинах смерти ничего не известно. Родные Нурдиновой отказываются комментировать ее кончину.

Вес россиянки составлял 350 килограммов. Она не покидала дом на протяжении 18 лет из-за лишнего веса.

В апреле 2020 года Нурдинова сделала резекцию желудка, сумела сбросить вес до 158 килограммов и начать ходить.

Ранее кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева назвала точное количество яиц, которое большинство россиян могут себе позволить съесть в течение одной недели.

"Мы можем принимать до четырех яиц в неделю, по сути, два завтрака в течение недели нам обеспечены, яйца можно готовить в любом виде: варить, делать омлет, яичницу, добавлять в салат. Белок яйца максимально адаптирован к нашему организму, содержит практически все аминокислоты, пополняет ресурс, необходимый для построения клеточных мембран, гормонов, ферментов. Желток тоже необходим. Это кладезь жирорастворимых витаминов, также белка, йода, минеральных веществ. То есть, это очень органичный по составу продукт, который должен быть в рационе каждого человека", — сказала она.